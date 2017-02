Nouvelle édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde sous le signe "L'eau et le sacré"

La 23ème édition du Festival de Fès des musiques sacrées du monde sera organisée du 12 au 20maisousle signe "L'eau et le sacré". Cette édition, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, sera l’occasion pour explorer le symbolisme de l’eau et exhorter le monde à se réconcilier avec l’environnement et se mobiliser pour l’avenir des générationsfutures et de la planète. "L'eau, symbole de purification dansle sacré universel et dansla poésie mystique, est en soi une invitation au respect de notre terre nourricière", souligne Abderrafih Zouiten, président de la Fondation Esprit de Fès et du Festival de Fès des musiques sacrées dumonde en expliquant le choix de cette thématique. Dans une note de présentation, il explique que cette édition sera placée sous le signe de l’eau, entendue comme source de vie et d’inspiration irriguant tour à tour le corps et l’âme. "Tout sauf anodin, ce choix répond à la nécessité de sensibiliserle plus grand nombre aux problématiques écologiques qui travaillent la planète et dont dépend le sort même de l'humanité", a-t-il ajouté. Tout en rappelant la COP22 à Marrakech qui a mis l’emphase sur l’eau comme enjeu primordial, il a mis l'accentsurlesrésultats de certainesrecherches qui mettent en garde contre un éventuel effondrement total et irré- versible des écosystèmes d’ici 2100. M.Zouiten a, par ailleurs,misl'accent sur l’histoire de Fès, première capitale du Maroc, dont l’emplacement avait été choisi par Moulay Idriss etson compagnon Ameir pour l’abondance de sessources.Edifiée parles Maâlems bâtisseurs, lamédina abrite un système hydraulique fascinant de savoir-faire et d’ingéniosité dont le résident ou le voyageur peut observer la face la plus apparente, a-t-il fait savoir. Il a relevé que cette cité reçoit l’eau dans un contexte architectural et artistique sublimantsa valeur, ajoutant que les milliers de fontaines, le plus souvent décorées en zellige, au-delà de leur caractère vital, incarnent vertus spirituelles et héritage culturel mêlés. Pour le directeur artistique du festival,Alain Weber, "L’eau, impalpable commencement et véhicule de la vie, traverse l’espace-temps non sans irriguer les imaginaires". "Source de vie,moyen de purification et de régénérescence, l’eau est aussi ce 'miroir de notre avenir". Dans son sillage, l’inspiration et la sagesse au fil de combinaisons variées", a-t-ilsouligné. Matérielle ou spirituelle, ses deux faces se rejoignent dans une vision universelle et cosmique qui nous renvoie aux plus anciennes traditions et aux religions du monde, du Coran aux Evangiles, de la Torah au Rig Veda. Des milliers de contes et légendes relatent l’eau, abris des fées, des nymphes, lieu de pouvoirs magiques reliés aux forces de la nature, béné- fiques oumaléfiques, a-t-il expliqué. M. Weber a affirmé que cette édition du Festival de Fès propose de faire le lien entre l'origine de l'Homme et son devenir, quisemble compromissans une prise de conscience de sa dépendance à l’environnement véritablementsuivie d’effets. Puisant dans un vaste répertoire inspiré parl’eau, le programmemusical de cette édition sera avant tout un hymne à la nature, aumondemaritime et océanique, avec entre autresla symphonie flamenca Poeta du grand guitariste Vicente Amigo, la venue d’artistes des îles du Japon, de la Sardaigne ou de la Crète et un hommage aux grands fleuves du monde, artères vitales de notre planète, a-t-ilfaitsavoir