Nouveaux pourparlers de paix sur la Syrie à Astana

De nouveaux pourparlers de paix entre le régime de Damas et les rebelles syriens se tiendront les 30 et 31 octobre à Astana pour discuter notamment du sort des otages et prisonniers, ont annoncé jeudi les autorités du Kazakhstan.

Annoncé au lendemain d'une visite à Moscou de l'émissaire de l'ONU pour la Syrie Staffan de Mistura, il doit s'agir du septième "round" de ces négociations parrainées par la Russie et l'Iran, alliés de Damas, et la Turquie, soutien des rebelles, qui ont abouti surtout à la mise en place de zones de désescalade dans plusieurs régions de Syrie.

"Lors de ces négociations, il est prévu de confirmer les fondements d'un groupe de travail pour la libération des otages, des prisonniers, le transfert des corps des morts et la recherche des disparus", a indiqué le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan dans un communiqué.

Les parties présentes comptent aussi évoquer les questions liées au terrorisme et "adopter une déclaration commune" concernant le déminage, est-il ajouté.

Le processus de paix d'Astana se concentre sur les questions militaires et techniques et se déroule en parallèle à celui, politique, de Genève. Il vise à mettre fin à un conflit qui a fait plus de 330.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés en six ans.

Il a abouti notamment à la mise en place de quatre zones de désescalade en Syrie: dans les régions d'Idleb (nord-ouest), de Homs (centre), dans la Ghouta orientale, près de Damas, ainsi que dans le Sud du pays.

Lors de la dernière rencontre mi-septembre, la Russie et la Turquie avaient annoncé un accord pour déployer ensemble des forces de maintien de l'ordre dans l'une de ces zones, à Idleb.

L'annonce de la tenue de ce septième round de négociations intervient après la reprise de Raqa aux combattants du groupe Etat islamique par les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par Washington.