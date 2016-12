Nouveau round de négociations pour la formation du gouvernement

Une nouvelle réunion de négociations pour la formation du gouvernement s'est tenue lundi et une autre rencontre est prévue dans les prochains jours, a-t-on appris de responsables politiques.

Le chef du gouvernement désigné Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), a indiqué à ce propos s'être notamment entretenu à Rabat avec le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Selon M. Benkirane, une nouvelle rencontre est prévue dans les prochains jours. Ce que M. Akhannouch a confirmé en déclarant à la presse : «J’ai convenu avec le chef du gouvernement désigné de poursuivre les concertations dans trois jours».

«Le chef du gouvernement veut accélérer la cadence des consultations et nous sommes disposés à le faire ensemble. Il y a eu un large accord sur beaucoup de points», a-t-il ajouté, à la sortie de ce troisième round de négociations depuis les élections législatives du 7 octobre.

La reprise de ces consultations intervient à la suite de l’entrevue qu'ont eue, sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les conseillers du Souverain, Abdelatif Mennouni et Omar Kabbaj, avec le chef du gouvernement désigné, au cours de laquelle ils ont fait part à Benkirane du souci de Sa Majesté le Roi de voir le nouveau gouvernement se former dans les meilleurs délais.

Au cours de cette même entrevue, qui a eu lieu samedi dernier au siège de la Primature, les conseillers du Souverain ont fait part à Abdelilah Benkirane des attentes de Sa Majesté le Roi et de l'ensemble des Marocains au sujet de la formation du nouveau gouvernement.

Depuis la victoire de sa formation aux élections, M. Benkirane a mené des tractations avec les partis représentés au Parlement à l'exception du Parti authenticité et modernité (PAM), arrivé en deuxième position au scrutin.