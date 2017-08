Nouveau record pour le trafic de RAM

Le trafic de Royal Air Maroc (RAM) a enregistré un record pendant le week-end des 29 et 30 juillet 2017, avec un peu plus de 57.739 passagers transportés sur 517 vols (aller et retour), opérés durant ces deux jours, annonce la compagnie nationale dans un communiqué transmis vendredi à la MAP.

Cette affluence a connu un record exceptionnel au niveau de l’aéroport Mohammed V où près de 42.726 personnes ont emprunté les 350 vols de Royal Air Maroc (aller et retour), précise la même source, notant que le hub de Casablanca a réalisé, à lui seul, 74% du trafic de la compagnie.

En dépit de ce flux "record" de trafic, les "dispositifs mis en place et la mobilisation permanente des équipes de Royal Air Maroc ont permis de limiter les désagréments liés à la forte pression sur les ressources de la compagnie et ce, grâce à la mobilisation des équipes de la compagnie qui ont déployé de grands efforts pour gérer les vols, assurer un bon taux de ponctualité et permettre aux passagers de voyager dans les meilleures conditions", a souligné le président-directeur-général de la RAM, Abdelhamid Addou, cité par le communiqué. Et d’ajouter que ce record et la bonne gestion du trafic ont été réalisés grâce également aux efforts exceptionnels et louables des différents services opérant dans les aéroports tels l’ONDA, la douane, la police et la gendarmerie.

M. Addou a, par ailleurs, rappelé que toutes les équipes de la compagnie "restent mobilisées pendant cette pointe d’été et à tous les niveaux aussi bien aux aéroports, dans les représentations, les agences et les centres d’appel, que dans le siège central, afin d’offrir aux passagers les meilleurs services à bord de nos avions et en toute sécurité".

La RAM indique, en outre, qu'afin d’assurer un acheminement des passagers dans les meilleures conditions, des mesures opérationnelles ont été mises en place destinées à assurer une bonne régularité des vols, précisant avoir renforcé ses personnels dans les escales pour assister, orienter et informer les passagers, avec une attention particulière aux personnes à mobilité réduite et aux personnes âgées.