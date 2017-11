Noufissa Benchehida en lice pour un nouveau prix africain

Après avoir remporté le prix de la meilleure interprétation féminine du continent africain au Fespaco pour son rôle dans le film «Aida», la comédienne marocaine Noufissa Benchehida est nominée aux Sotigui Awards qui seront remis le 2 décembre à Ouagadougou. Selon elle, la valeur de ce nouveau prix africain est identique à celle d’un Oscar ou d’un César.

Revenant sur ses premiers pas dans l’univers du 7ème art en 2004, Noufissa Benchehida évoque avec émotion son premier rôle dans la production internationale “Syriana” du réalisateur américain Stephen Gaghan, grâce auquel elle a pu côtoyer de grandes stars comme George Clooney et Matt Damon. Elle a indiqué que cette expérience a été d’une importance capitale pour elle, parce qu’elle lui a permis de se familiariser avec les plateaux de tournage et l’ambiance cinématographique en général. “Ce rôle a été un véritable défi pour moi, parce qu’il m’a aidée à savoir si ce métier est fait pour moi ou non”, explique-t-elle. S’agissant de son entrée sur la scène artistique nationale, elle se rappelle sa participation dans des films des réalisateurs, Mohamed Hassini et Rachid Cheikh, avant de s’arrêter sur le rôle qui l’a fait connaître du grand public au Maroc, celui de flic scientifique dans la série policière “L’affaire” de Noureddine Lakhmari. “Ce rôle m’a fait gagner beaucoup de temps. On peut dire que j’ai eu un coup de chance; mais je crois plus au travail et au talent qu’à la chance”, relève-t-elle, ajoutant que cette expérience lui a beaucoup appris et lui a donné l’opportunité de partager l’affiche avec des acteurs marocains reconnus.