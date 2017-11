A l’occasion du 62ème anniversaire de la proclamation de l'Indépendance, nous présentons nos vœux déférents de santé, de bonheur et de longue vie à S.M le Roi Mohammed VI, à S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan et à tous les membres de la Famille Royale.

Nos vœux de grandeur et de prospérité vont également au peuple marocain.