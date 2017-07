A l’occasion du 18ème anniversaire de l’accession de S.M Mohammed VI au Trône de ses glorieux ancêtres, nous présentons nos voeux déférents de santé, de bonheur et de longue vie au Souverain, à S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan et à tous les membres de la famille Royale.

Nos vœux de grandeur et de prospérité vont également au peuple marocain.