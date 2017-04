Nos trois représentants africains en Coupe de la CAF, l’IRT, le FUS et le MAS jouent deux places au soleil

Pour le compte des 16èmes de finale de la Coupe de la CAF, nos trois représentants ne peuvent, au meilleur des cas, espérer engager que deux clubs pour la phase de poules. Une place est, cependant, assurée au regard de la confrontation maroco-marocaine entre le MAS et le FUS. L’IRT, quant à lui, aura deux buts à remonter aux Guinéens de Horoya s’il veut faire partie du lot des qualifiés.

C’est dire la complexité de ces barrages qui, au vu des résultats de l’aller, n’auront pas souri aux clubs issus de la Ligue des champions ou quand ils leur ont été favorables ce fut à labeur, à l’image du FUS, de l’AS Tanda, de l’AC Léopards, du TP Mazembe, du KCC Kampala qui ne se sont imposés que très difficilement et tout en fin de partie.

Au Complexe sportif de Fès, sur la route de Séfrou, c’est de l’indécis qui nous attendra ce samedi à 16 heures quand le MAS recevra le FUS en match retour. A l’aller, à Rabat, le FUS l’avait laborieusement emporté (2-1) et in extremis sur un penalty douteux accordé dans le temps mort de la rencontre par l’arbitre Mahmoud Zakaria. La décision de l’Egyptien fut d’ailleurs énergiquement contestée par les Fassis frustrés de voir leur échapper sous les crampons un nul que les hommes du cadet des Sektioui, Tarik, auraient largement mérité.

C’est peut-être là, un signe du destin car le MAS se retrouve mieux dans l’adversité dès lors que le challenge est difficile. La situation aujourd’hui présente un défi moindre à relever pour un groupe bien plus à l’aise quand il joue dans la cour des grands. Les Fassis sont tout à fait capables d’une ‘’remontada’’ à valeur du minimum indispensable, un seul but d’inscrit sans en encaisser.

Pour les R’batis, bien plus que de défendre l’acquis du but face à une équipe qui sur le plan national évolue à un étage inférieur, il s’agira d’aller vers l’avant et de chercher les poteaux adverses, un exercice que les joueurs du FUS, toutes compétitions confondues, ont très peu réussi, surtout lorsqu’ils étaient de sortie. Regragui & consorts, même devant plus petit que soi, auront fort à faire pour chercher une qualification qui sauverait une saison jusque-là décevante, loin, bien loin de sa précédente où ils avaient pour une fois été sacrés champions du Maroc.

Pour ce qui est des Tangérois qui, rappelons-le, en sont à leur premier essai et rêvent sournoisement du fameux coup de maître, la ‘’remontada’’ de deux buts, bien que dans leurs cordes, n’en est pas pour autant si aisée car le client d’en face est un gros calibre qui, de surcroît, sur le plan continental n’est plus à présenter.

Le Horoya AC de Conakry, aujourd’hui à la recherche d’un lustre d’antan, cet ogre africain parmi les ogres du continent, reversé en Coupe de la CAF après avoir été éliminé en Ligue des champions, part en cette soirée de samedi au Grand stade de Tanger avec les faveurs des pronostics. Fort de son expérience et de ses deux buts acquis lors d’une première mi-temps où l’IRT a été pris à froid, sûr qu’il les défendra corps et âme.

Sans vouloir jouer aux oiseaux de mauvais augures, on se souvient qu’il y a deux ans de cela, à Casablanca, le club guinéen avait éliminé le Raja alors drivé par le technicien tunisien Faouzi Benzarti, au deuxième tour de la Ligue des champions d’Afrique, aux tirs au but.

M’enfin, on peut toujours espérer un sursaut d’orgueil et plus d’entrain de nos représentants dans cette mission difficile, certes, mais pas du tout impossible. L’effectif tangérois, riche en individualités, développe un jeu collectif attrayant et pour peu que la concentration soit de la partie, tout peut arriver d’autant plus que les hommes d’Abdelhak Benchikha auront tout un stade acquis, comme toujours, à leur cause. C’est faisable ! Bon spectacle !