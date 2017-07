Non, le site T411 n’est pas de retour

Il est temps d'en faire son deuil. T411 a fermé ses portes le mois dernier à la suite d’une opération de police menée par les autorités françaises et suédoises. Plusieurs sites annoncent le retour du site de téléchargement T411, une copie pleinement fonctionnelle du site disparu. Une info erronée.

Une interface très proche

Disponible à l’adresse t411.si, le site ressemble comme deux gouttes d’eau à son illustre prédécesseur avec une interface assez proche. Certes, a contrario des nombreux clones malveillants créés depuis la fermeture de T411, ce site ne redirige pas l’utilisateur lors de son inscription et propose des torrents fonctionnels.

Les administrateurs de ce site affirment avoir intégralement recréé T411, et même avoir ajouté quelques améliorations. Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers sans système de ratio et ne pas intégrer de publicités intrusives.

Un clone moins malveillant que les autres

Hélas, trop beau pour être vrai. Oui. Le catalogue des torrents est très réduit. Le site ne dispose pas de tracker attitré mais s’appuie uniquement sur des trackers publics. Les anciens membres de T411 doivent se réinscrire. La plateforme a donc été créée par des amateurs qui veulent rebondir sur l’immense chagrin des pirates. Désolé, les serveurs de T411 ont été saisis, la plateforme est morte. Il s’agit juste d’un clone moins malveillant que les autres.