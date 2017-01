A 90 ans, Elizabeth II récupère toujours de son gros rhume qui l’a empêchée de participer à la messe du Nouvel An. Mais si la reine d’Angleterre n’est pas en très grande forme ces derniers temps, ses petites balades nocturnes dans les jardins de Buckingham Palace ne devraient pas arranger les choses. En effet, la souveraine adore enfiler son imperméable et se promener au beau milieu de la nuit quand elle n’arrive pas à dormir, comme l’a expliqué l’un de ses anciens gardes royaux au Times.

Outre des coups de froid, cette petite habitude a bien failli lui coûter la vie. L’ex-garde d’Elizabeth II a ainsi raconté au journal britannique qu’un soir, alors qu’il patrouillait à Buckingham Palace, vers 3h du matin, il avait aperçu une silhouette au loin. Pensant avoir affaire à un intrus, il a alors demandé à l’individu de décliner son identité. A sa grande surprise, il s’est retrouvé nez-à-nez avec la reine en personne. De quoi lui donner des sueurs froides, lui qui était prêt à dégainer son arme de service.

« Nom de Dieu, votre Majesté, j’ai failli vous tirer dessus ! », a-t-il alors lancé à Elizabeth II, avant de se rendre compte de ce qu’il venait de dire à celle-ci. S’attendant à prendre le savon de sa vie, la reine lui a plutôt donné raison en lui déclarant : « La prochaine fois, je vous préviendrai avant comme ça vous n’aurez pas à me tirer dessus. ». Une drôle d’anecdote qui aurait bien pu se transformer en drame national.