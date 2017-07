Nolito rejoint le Séville FC

L'attaquant international espagnol de Manchester City, Manuel Nolito, a signé au Séville FC pour trois saisons, jusqu'en juin 2020, a annoncé dimanche le club espagnol sur son site Internet.

Selon la presse espagnole, le transfert avoisine les 9 millions d'euros.

En manque de temps de jeu en Angleterre, Nolito, âgé de 30 ans, remplacera dans le club andalou son compatriote Victor Machin Perez, connu sous le nom de Vitolo, qui jouera pour l'Atletico Madrid la saison prochaine.

En s'engageant avec Séville, Nolito retrouve Eduardo Berizzo, son entraîneur lorsqu'il évoluait au Celta Vigo.

Pour le club galicien, au sein duquel il a évolué de 2013 à 2016, il avait marqué 39 buts en 100 matches du championnat espagnol.

Il s'agit de la cinquième recrue du club sévillan après le Colombien Luis Muriel (Sampdoria), le Français Sébastien Corchia (Lille) et les Argentins Ever Banega (Inter Milan) et Guido Pizarro (Tigres de Monterrey).