Nizar Baraka candidat officiel au poste de secrétaire général du PI

Nizar Baraka a officiellement annoncé, lundi à Rabat, sa candidature pour le poste de secrétaire général du Parti de l'Istiqlal, à quelques jours du 17ème Congrès général du parti, prévu du 29 septembre au 1er octobre.

Lors d’un point de presse, organisé par la Ligue nationale des journalistes istiqlaliens, Nizar Baraka a présenté les grandes lignes de son programme de candidature, qui intervient, selon lui, en réponse à l’appel du devoir et en harmonie avec "la volonté commune des militants istiqlaliens pour donner une nouvelle impulsion au parti".

Il s’agit d’un "projet participatif", qui met en exergue les préoccupations et les attentes qui taraudent les Istiqlaliens, a-t-il indiqué, notant que ce projet traduit avec responsabilité la volonté de l’intelligence istiqlalienne à introduire des réformes, permettant de remédier aux dysfonctionnements enregistrés au niveau de la gestion interne, selon les principes de la gouvernance et les bonnes pratiques et pour rehausser la crédibilité et la compétitivité de l’offre politique du parti.

Ce programme prend en compte les retombées des défis internationaux, notamment le retour des tendances protectionnistes et la propagation des idées populistes et radicales, les mutations que connaît la scène politique et institutionnelle nationales après l’adoption de la Constitution de 2011, la problématique de la confiance, l’encadrement et la médiation, la multiplication des revendications politiques, socioéconomiques, culturelles et environnementales des citoyens, ainsi que l’importance de consolider la réconciliation, la cohésion et la démocratie interne au sein du parti, lors du 17ème congrès général, a-t-il souligné.

Ce projet œuvre à consolider la réconciliation et la confiance au sein du parti, à travers la mobilisation des différents acteurs, catégories et secteurs du parti, l’élaboration d'une charte du militant istiqlalien, qui détermine la déontologie, les comportements et les bonnes pratiques à respecter au sein et à l’extérieur du parti, restaurer la confiance en la capacité du parti à gérer les conflits internes, ainsi qu’au sein de ses instances de décision à travers la mise en place, en complément, des instances d’arbitrage et de discipline, de mécanismes de médiation et de résolution de conflits aux niveaux national et territorial, a-t-il précisé.

Selon Nizar Baraka, ce programme a également pour objectif de valoriser et enrichir le référentiel idéologique et les valeurs qui caractérisent le parti, à travers le renforcement de l’esprit de responsabilité et de solidarité, la création de l’Institut de la pensée égalitariste chargé de développer et d’enrichir "le Manifeste de l’égalitarisme économique et social 1963" et le doter des moyens d’analyse académique et pratique, l’instauration d’une commission d’éthique qui veille et contrôle et au respect des valeurs du parti pour moraliser l’action et la pratique partisanes, ainsi que la corrélation de la promotion interne au sein du parti avec le mérite, la formation et la contribution aux programmes, aux activités et au rayonnement du parti à travers ses sections et ses instances.