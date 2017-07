“Ni Tu Ni Yo” Le tout dernier single de J-Lo

C’est muy caliente du côté de chez J-Lo ! Folle amoureuse du joueur de base-ball Alex Rodriguez, Jennifer Lopez revient avec un nouveau titre festif, parfait pour nous ambiancer tout au long de l’été. Près d’un an après son tube « Ain’t Your Mama » qui nous avait fait danser tout l’été dernier, J-Lo revient avec « Ni Tu Ni Yo » en featuring avec Gente de Zona, un groupe de raggaeton originaire de Cuba.

Le titre a été dévoilé en exclusivité lors d’un concert organisé à New York à l’occasion des festivités du 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis. Dans une vidéo prise dans la foule et filmée par le sportif qui partage aujourd’hui la vie de la chanteuse, on peut y découvrir ainsi un court extrait de cette chanson torride aux paroles espagnoles et aux rythmes latino. Dans la foulée, ce 5 juillet, Jennifer Lopez a dévoilé le morceau dans son intégralité sur sa chaîne Youtube.

Certainement inspirée par son idylle naissante avec le joueur américain de base-ball Alex Rodriguez, surnommé «Ad-Rod » sur les terrains et de six ans son cadet, Jennifer Lopez nous crache littéralement son bonheur à la figure. Epanouie, libérée et amoureuse, la chanteuse de 47 ans semble s’être totalement remise de ses précédentes relations, et notamment de son divorce avec le père de ses jumeaux, Emma et Max 9 ans, qui n’est autre que le chanteur Marc Anthony. Maintenant que nous avons le son, nous avons hâte de découvrir le clip officiel de la chanson « Ni Tu Ni Yo », qui se voudra certainement tout aussi sexy que les paroles !