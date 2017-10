Nezha Hayat élue à la vice-présidence du Comité régional Afrique et Moyen-Orient de l’OICV

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, lundi, l’élection de Mme Nezha Hayat, présidente de l’institution, à la vice-présidence de l’Africa & Middle East Regional Committee (AMERC) de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV).

Le Comité régional de l’Afrique et du Moyen-Orient (AMERC) de l’OICV est le comité qui regroupe les régulateurs des marchés financiers de la région et dont les travaux ont pour objectifs l’examen, l’échange d’informations et la promotion des questions spécifiques au développement des marchés de capitaux, souligne l’AMMC dans un communiqué.

L’AMERC comprend 25 membres et douze membres associés, tous représentant les régulateurs de la région Afrique et Moyen-Orient et satisfaisant aux normes de l’Organisation internationale, précise la même source. "Notre engagement au sein du Comité AMERC nous permet de partager notre expérience et de bénéficier des meilleures approches de régulation et d'encadrement de marchés de capitaux", a indiqué à cette occasion Mme Nezha Hayat.

Cité dans le communiqué, la présidente de l’AMMC a ajouté que "l’organisation de la prochaine réunion du Comité, à Rabat en janvier prochain, sera l’occasion de valoriser le dialogue et la coopération qui prévaut entre nos divers marchés et de débattre du rôle des marchés de capitaux dans la croissance et le développement économique et social", rapporte la MAP.

A noter que le mandat de la vice-présidence de l’AMERC court jusqu’à la fin de l’année 2018 et est assorti d’un siège au sein du Conseil d’administration de l’OICV.

L’AMMC a également noté qu’elle accueillera, les 24 et 25 janvier 2018, la 40ème réunion du Comité AMERC, à Rabat. A cette occasion, une conférence régionale sur les marchés de capitaux sera organisée. L’AMMC est l'autorité de régulation du marché marocain des capitaux. L’institution a pour missions de veiller à la protection des épargnants et au bon fonctionnement et à la transparence des marchés de capitaux au Maroc.

L’OICV constitue le principal forum de coopération internationale des régulateurs de marchés de valeurs mobilières. Elle compte plus de 200 membres, principalement des régulateurs et des institutions internationales.

L’organisation a pour mission d’élaborer des standards internationaux permettant d’assurer le bon fonctionnement, la transparence et l’intégrité des marchés financiers et la protection de l’investisseur.