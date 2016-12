Nezha Bidouane : Le triathlon érigé en priorité par la FRMST

Le triathlon, qui a connu une progression constante au Maroc, est érigé en priorité par la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMST), a affirmé, samedi, la présidente de cette Fédération, Nezha Bidouane.

L'ancienne championne du monde du 400 m haies, qui s’exprimait lors de l’assemblée générale ordinaire de la FRMST, à El Hajeb, a relevé que la Fédération œuvre en concertation avec les associations régionales affiliées pour promouvoir le triathlon, dans l'objectif d'assurer le rayonnement de la pratique de cette discipline et d'en élargir la base.

Elle a également mis l'accent sur l'importance de former des triathlètes en herbe avides de porter haut les couleurs nationales sur les scènes mondiale, arabe et africaine.

En outre, Mme Bidouane a assuré que la Fédération ne ménagera aucun effort pour promouvoir l'activité physique parmi les différentes couches sociales, faisant savoir qu'un soutien est apporté à des associations qui s’intéressent à différents sports comme le futsal, le basketball, le tennis, le handball, les arts martiaux, les sports populaires et la marche.

Elle a, dans ce sens, émis le souhait de voir naître des associations travaillant sous l'égide de la FRMST dans tout le Royaume, rappelant la stratégie de la FRMST visant à promouvoir l'activité physique.

Par ailleurs, la FRMST, réunie en session ordinaire, a adopté à l’unanimité les rapports moral et financier. Sur le plan financier, les dépenses prévisionnelles de la FRMST sont estimées à 4 millions de dirhams, alors que les recettes devront atteindre 10 millions de dirhams.