Nezha Bidouane : La 1ère édition du Triathlon de Dakhla a connu un franc succès

La présidente de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous (FRMST), Nezha Bidouane a indiqué que la première édition du Triathlon de Dakhla a connu un franc succès, eu égard au nombre élevé des pays participants (21), ainsi que la participation importante des triathlètes marocains appartenant à différentes régions du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de cet événement, Mme Bidouane s'est montrée satisfaite du niveau organisationnel et technique enregistré, mettant en exergue le travail sérieux des intervenants qui ont veillé à la réussite de cette manifestation sportive.

La présidente de la FRMST s'est, par ailleurs, montrée surprise par les performances des participants, qui ont pu réaliser des chronos remarquables, en-dessous d'une heure, malgré le vent, soulignant que cela aura un impact positif sur la compétition, notamment à travers l'augmentation du nombre des engagés et la participation d'athlètes de renommée mondiale.

Cette édition s'est caractérisée par une dimension internationale, vu la présence du vice-président de la Fédération internationale du triathlon et du président de la Confédération africaine, s'est félicitée Mme Bidouane.

Elle s'est dite, aussi, fière de représenter le Maroc sur les scènes mondiale, arabe et africaine, tout en veillant à promouvoir cette discipline dans l'objectif d'assurer le rayonnement de la pratique sportive et d'en élargir la base.

L'ancienne championne du monde du 400 m haies a, également, mis en avant le succès qu'ont connu les événements sportifs organisés par la FRMST, parmi la population cible, soulignant que l'étape de la Caravane du sport pour tous à Laâyoune a attiré quelque 4.000 participants, dont 40% sont des femmes.

Mme Bidouane a affirmé, dans ce sens, que cet événement n’atteindra ses objectifs que lorsqu'il bénéficiera davantage aux populations des régions enclavées, émettant le souhait de voir naître des associations travaillant sous l'égide de la FRMST dans tout le Royaume.

La première édition du Triathlon de Dakhla, disputée samedi, a été remportée par l'Espagnol Uxio Abuin Ares et la Britannique Jenny Manners. Le programme de cette édition comprenait des épreuves de natation sur 750m, de vélo (20km) et de course sur route de 5 km.

La Caravane du sport pour tous, elle, a fait escale, dimanche à Dakhla, à l'occasion de sa quatrième étape. Le programme de cette manifestation, qui s'inscrit dans la stratégie de la FRMST visant à promouvoir l'activité physique parmi les différentes couches sociales, prévoyait une journée placée sous le signe du sport, avec à la clé des épreuves de futsal, de basketball, de tennis, de hand-ball, d'arts martiaux, de sports populaires et de marche.