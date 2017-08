Neymar: J’ai l’impression d’être ici depuis longtemps déjà

Neymar se sent “comme à la maison” au PSG où il a l’impression de jouer “depuis longtemps déjà”, a-t-il déclaré en portugais à l’issue de son premier match, à Guingamp (3-0), où il a marqué un but et délivré une passe décisive.



Quelle est votre réaction ?

“Je suis très content. C’était mon premier match, il faut que je connaisse mieux mes coéquipiers, mais je me suis senti très à l’aise sur le terrain. Je suis très content, avec une passe décisive, un but et surtout la victoire”.



Comment vous sentez-vous au PSG ?

“Je me sens comme à la maison. Tous mes coéquipiers ne sont pas brésiliens mais tous me mettent à l’aise, j’ai l’impression d’être ici depuis longtemps déjà (rires)”.



Y a-t-il des différences tactiques avec le Barça ?

“Quand j’ai joué les matches amicaux de la pré saison au Barça, je jouais déjà de cette manière, en rentrant dans l’axe mais aussi en débordant. C’est ce qui plaît aussi à notre entraîneur (Unai Emery), beaucoup de mouvement dans l’axe, sur les ailes. Ça me met à l’aise, je me sens très bien”.



Votre ex-coéquipier Gerard Piqué a déclaré que vous aviez évoqué votre départ au PSG lors du mariage de Lionel Messi le 30 juin, alors que vous avez dit vous-même vous être décidé deux jours avant votre présentation à la presse, le 4 août: avez-vous menti ?

“Non, je n’ai pas menti. Quand j’ai dit que je me suis décidé deux jours avant (la présentation à la presse, ndlr), c’était la vérité. Il y avait une possibilité que je parte quand je suis allé au mariage de Messi, mais ma décision a été prise deux jours avant ma présentation (à la presse, ndlr). Il n’y avait rien de concret, rien de sûr, je n’étais pas décidé à 100%. J’ai déjà clarifié cela, j’espère que je n’aurai pas à revenir à chaque fois sur ce sujet, et que c’est la dernière question là-dessus. Maintenant je suis à Paris, très heureux, et j’espère que c’est le début d’une grande histoire”.



Comment vous êtes-vous senti physiquement ?

“J’avais presque le rythme des matches, puis j’ai arrêté quinze jours, mais je reviens, je suis en train de m’adapter, de connaître mes coéquipiers mais très bientôt je serai à 100%”.



Votre relation avec Edinson Cavani a bien fonctionné...

“Oui, ça a bien fonctionné. On dirait un Argentin, et les Argentins je les connais bien (rires), et je vais mieux le connaître encore”.