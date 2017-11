Yémen



Sept membres présumés d'Al-Qaïda ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche par un drone dans le sud du Yémen, a indiqué un responsable des services de sécurité.

Les jihadistes présumés étaient à bord de trois véhicules qui faisaient route de la province de Chabwa (sud) vers celle de Baïda (centre), a précisé ce responsable.

Ils ont été visés par un "drone probablement américain vers minuit et ont été tous tués", a-t-il ajouté sous le couvert de l'anonymat.

Les Etats-Unis sont les seuls à opérer des drones armés au Yémen et ils y visent régulièrement Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), que Washington considère comme la plus dangereuse des branches du réseau extrémiste.

Aqpa a renforcé son influence au Yémen à la faveur du chaos provoqué par la guerre civile qui déchire ce pays depuis plus de deux ans et oppose des rebelles chiites aux forces progouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite.



Chine



Une forte explosion a détruit des bâtiments, fait deux morts et de nombreux blessés dimanche en Chine dans la province du Zhejiang.

On ignore la cause de la déflagration, survenue vers 09h00 (01h00 GMT) sur le site d'une usine à Ningbo, une ville côtière située à une centaine de kilomètres au sud de Shanghai, selon les autorisés locales, des témoins et les pompiers de Ningbo cités par l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

La télévision publique, la CCTV, ne parle pas d'une usine mais dit que la force de l'explosion a brisé des vitres et fait des trous dans les murs de bâtiments à un kilomètre à la ronde.

Des images montrent des voitures écrasées et une construction basse avec un mur écroulé.

La chaîne publique, qui fournit le bilan d'au moins deux morts et plusieurs blessés dont certains dans un état grave, affirme qu'il ne s'agit pas d'une explosion de gaz.