France



Le milliardaire et sénateur russe Souleïman Kerimov, dont l'arrestation à sa descente d'avion lundi soir à Nice, sur la riviera française, a provoqué la colère du Kremlin, a été inculpé mercredi pour blanchiment de fraude fiscale.

Il doit remettre son passeport et verser une caution de cinq millions d'euros. Il n'a pas le droit de quitter le département des Alpes-Maritimes où est située Nice, a précisé à l'AFP le procureur de la République, Jean-Michel Prêtre.

Dans cette affaire, instruite à Nice depuis fin 2014, un avocat fiscaliste de la Côte d'Azur et deux hommes d'affaire suisses sont déjà inculpés.

M. Kerimov a été interpellé en descendant d'avion lundi soir à Nice et aussitôt mis en garde à vue. Le milliardaire est détenteur d'un passeport diplomatique, qu'il n'aurait toutefois pas utilisé lundi, voyageant pour des raisons privées.



Yémen



La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen a annoncé mercredi la réouverture du port de Hodeida et de l'aéroport de Sanaa pour l'aide humanitaire, après des appels pressants de l'ONU à faciliter la reprise des opérations de secours dans le pays en guerre.

La réouverture du port de Hodeida (ouest) et de l'aéroport de Sanaa sera effective jeudi, a précisé la coalition dans un communiqué publié par l'agence officielle saoudienne SPA.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le conflit au Yémen a fait, depuis l'intervention de la coalition militaire arabe en mars 2015, plus de 8.750 morts et 50.600 blessés, dont de nombreux civils.

En outre, le pays connaît "la pire crise humanitaire de la planète", selon l'ONU.