Egypte



Le procureur général d'Egypte a ordonné la détention de 29 personnes soupçonnées d'espionnage au profit de la Turquie et d'appartenance à un groupe terroriste, rapporte mercredi l'agence de presse officielle Mena.

Dans un communiqué, le procureur explique qu'une enquête des services de renseignements a établi que les suspects enregistraient des conversations téléphoniques et transmettaient des informations aux services secrets turcs dans l'objectif, selon lui, de ramener les Frères musulmans au pouvoir en Egypte.

La confrérie a été déclarée organisation terroriste par les autorités égyptiennes après l'éviction par l'armée en 2013 du président Mohamed Morsi, qui en était issu.

Nombre de Frères musulmans, proches du Parti de la justice et du développement (AKP) du président turc Recep Tayyip Erdogan, ont fui en Turquie pour échapper à la répression.



Bahreïn



La Cour d'appel de Bahreïn a confirmé mercredi une peine de deux ans de prison prononcée contre l'opposant Nabil Rajab pour propagation de fausses nouvelles, a indiqué une source judiciaire.

Ce tribunal a rejeté une demande en annulation de cette sentence introduite par les avocats de l'opposant, a précisé la source sous le couvert de l'anonymat.

Nabil Rajab avait été condamné le 10 juillet pour une série de déclarations à la presse étrangère, jugées tendancieuses par les autorités.

Détenu depuis juin 2016, il risque 15 ans de prison dans le cadre d'une autre affaire, concernant des tweets critiquant l'intervention militaire saoudienne au Yémen.

La prochaine audience du procès relatif à cette affaire a été fixée au 31 décembre.

M. Rajab est un défenseur connu des droits de l'Homme et une figure de l'opposition bahreïnie.