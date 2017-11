Syrie



Six demandeurs d'asile syriens, membres présumés de l'organisation Etat islamique (EI) et soupçonnés de préparer en Allemagne "une attaque avec des armes ou à l'explosif", ont été interpellés mardi dans plusieurs villes, a annoncé la justice.

Les arrestations ont eu lieu "tôt" mardi lors de perquisitions conduites simultanément dans huit appartements de quatre villes : Cassel (centre-ouest), Hanovre (nord), Essen (ouest) et Leipzig (est), a annoncé dans un communiqué le Parquet de Francfort.

Les six hommes, des demandeurs d'asile syriens âgés de 20 à 28 ans, sont soupçonnés "d'avoir préparé une attaque contre une cible publique en Allemagne avec des armes ou un explosif", selon le communiqué du Parquet.

Selon les éléments actuels de l'enquête, "la planification de l'attaque n'était pas encore achevée", précise le Parquet, qui ne dit pas si des armes ou des explosifs ont été saisis lors des perquisitions.



Turquie



Un tribunal d'Istanbul a condamné mardi le rédacteur en chef du site du quotidien d'opposition Cumhuriyet à plus de trois ans de prison pour avoir fait de la "propagande terroriste" dans un tweet, a rapporté le journal.

Selon Cumhuriyet, Oguz Güven a été condamné à trois ans et un mois de prison pour avoir fait de la "propagande terroriste" pour le compte de la mouvance du prédicateur Fethullah Gülen, désigné par Ankara comme le cerveau du putsch manqué du 15 juillet 2016, ce que nie l'intéressé.

M. Güven avait été arrêté en mai, accusé d'être l'auteur d'un message jugé inapproprié posté sur le compte Twitter de Cumhuriyet sur la mort dans un accident de la route d'un des procureurs supervisant des enquêtes contre les partisans présumés du prédicateur Gülen.

Dans ce tweet, Cumhuriyet évoquait un procureur "fauché par un camion". Le message avait été supprimé moins d'une minute plus tard pour être remplacé par un tweet indiquant que ce procureur était mort dans un "tragique accident de camion".