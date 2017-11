Russie



La loi russe permettant de classer des médias comme "agents de l'étranger" constitue une "attaque" contre la liberté de la presse, a dénoncé vendredi l'organisation Human Rights Watch (HRW), qualifiant également de "malheureuses" les restrictions imposées par Washington à la chaîne russe RT.

Le texte, adopté par les députés russes et qui doit encore être voté par les sénateurs et promulgué par le président Vladimir Poutine, permet de classer tout média international opérant en Russie sous cette appellation controversée sur décision du ministère de la Justice.

Cette loi est présentée comme une riposte après l'enregistrement aux Etats-Unis en tant qu'"agent de l'étranger" de la chaîne RT, contrôlée par l'Etat russe.

"La décision malheureuse du gouvernement américain d'enregistrer (RT en tant qu'+agent de l'étranger+) a donné au Kremlin une plateforme pour riposter et c'est ce qu'il a fait avec une attaque à plein régime contre la liberté de la presse", a dénoncé HRW dans un communiqué.



Mali



Le président du tribunal d'instance de la localité de Niono, dans le centre du Mali, a été enlevé par des hommes armés dans la nuit de jeudi à vendredi, deux semaines après une embuscade ayant visé un haut magistrat, ont indiqué des sources policière et sécuritaire

"M. Soungalo Koné, juge à Niono, a été enlevé jeudi dans la nuit par des hommes armés arrivés à bord d'un véhicule de couleur blanche dans sa maison à Niono", à 340 km au nord-est de la capitale Bamako, a déclaré à l'AFP une source policière locale jointe par téléphone.

"Le président du tribunal venait de rentrer chez lui, quand des hommes armés sont arrivés, ce qui veut dire qu'il était bien surveillé", a estimé cette source.

"Parmi les pistes, il y en a deux qui sautent à l'oeil: un coup des jihadistes ou un coup pour protester contre une décision locale de justice", a estimé une source sécuritaire, confirmant l'enlèvement.