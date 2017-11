Bilan



Le bilan définitif de l'incendie de la Grenfell Tower, dans la nuit du 13 au 14 juin à Londres, s'élève à 71 morts, a annoncé jeudi la police britannique après cinq mois d'enquête et de recherches.

Le bilan était jusqu'ici estimé à environ 80 morts mais les investigations ont établi que certaines personnes portées disparues avaient été comptées plusieurs fois et que d'autres ne se trouvaient pas dans la tour la nuit du drame. Des escrocs ont également fait état de fausses victimes parmi leurs proches pour tenter d'obtenir des indemnités.

La tour d'habitation de 24 étages, qui faisait partie d'un ensemble de logements sociaux, a été ravagée par le feu qui a pris en pleine nuit dans un appartement.

La police a déterminé que le feu était parti d'un réfrigérateur défaillant et que les plaques d'isolation de l'immeuble ne répondaient pas aux normes en vigueur.



Séisme



Une soixantaine de personnes ont été blessées et 1.500 ont dû trouver refuge dans des abris à cause du séisme de magnitude 5,4 qui a frappé le port de Pohang, sans le sud-est de la Corée du Sud, ont annoncé les autorités jeudi.

Le séisme, un fait très rare dans ce pays, s'est produit mercredi à la profondeur relativement réduite de neuf kilomètres.

La secousse, ressentie à travers le pays, y compris à Séoul, a endommagé près de 1.100 logements et plus d'une centaine d'écoles, selon le ministère de la Sécurité.

Des routes, des infrastructures publiques et militaires, ont également subi des dégâts tandis que 57 personnes ont été blessées et 1.536 ont dû fuir leur domicile.

En raison du séisme, le ministère de l'Education a reporté d'une semaine l'examen national d'entrée dans les universités. Cet examen, au cours duquel les lycéens jouent chaque année leur avenir, aurait dû avoir lieu jeudi.