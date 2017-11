Egypte



Un groupe jihadiste non connu a revendiqué l'attaque meurtrière ayant coûté la vie à au moins 16 policiers le 20 octobre, selon un communiqué relayé vendredi sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, le supposé groupe Ansar al-Islam a indiqué que l'un de ses chefs, Emad al-Din Abdel Hamid, avait été tué dans des frappes aériennes de l'armée égyptienne menées en représailles à l'attaque.

Le communiqué n'a pas pu être vérifié de manière indépendante.

L'armée a indiqué cette semaine avoir pourchassé et tué tous les assaillants et libéré un officier de police pris en otage durant l'embuscade.

La police égyptienne était depuis des années à la recherche d'un combattant dénommé Emad al-Din Abdel Hamid, un ancien militaire ayant rejoint les rangs jihadistes.



Syrie



Neuf personnes ont été tuées vendredi dans une localité du Golan syrien, dans l'explosion d'une voiture piégée conduite par un jihadiste, a rapporté l'agence de presse officielle Sana.

"Un kamikaze terroriste du Front al-Nosra a fait exploser une voiture piégée (...) à la périphérie de la localité de Hader, tuant 9 personnes et blessant 23 autres", selon Sana, en référence à l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie.

Le groupe jihadiste qui se faisait autrefois appeler Front al-Nosra dirige aujourd'hui la coalition de Tahrir al-Cham.

L'explosion a été suivie par des combats entre les jihadistes et l'armée syrienne, précise Sana.

Le bilan des morts pourrait être revu à la hausse, en raison de la présence de blessés graves, et de l'impossibilité de les évacuer à cause de l'offensive jihadiste qui se poursuit, selon la même source.