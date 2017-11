Explosion



Le bilan d'une explosion dans une centrale thermique au charbon en Inde s'est alourdi à 26 morts, ont annoncé jeudi les autorités, après que 10 personnes supplémentaires eurent succombé à leurs blessures.

Plusieurs personnes étaient encore hospitalisées en état critique au lendemain de l'explosion d'une chaudière dans une centrale électrique publique de l'Etat d'Uttar Pradesh (nord).

Un survivant a raconté à l'agence Press Trust of India avoir été enveloppé par une vapeur brûlante après la détonation. L'homme a perdu conscience et s'est réveillé à l'hôpital, couvert de brûlures.

La compagnie publique National Thermal Power Corporation a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident.

La centrale, d'une capacité de 1.550 mégawatts, fournit de l’électricité à neuf Etats de l'Union indienne et a été fermée suite à cette tragédie.



Fusillade



Trois personnes ont été tuées mercredi soir par des tirs d'arme à feu dans un supermarché Walmart du Colorado (ouest des Etats-Unis), a annoncé la police locale.

"Il y a trois morts confirmés", a affirmé sur son compte Twitter la police de Thornton, près de Denver, après avoir d'abord fait état de deux morts et d'une blessée hospitalisée.

"Il n'y a actuellement personne en garde à vue", a également indiqué la police qui a lancé un appel à témoins.

Le mois dernier, un tireur a tué 58 personnes à Las Vegas dans la pire fusillade de l'histoire moderne aux Etats-Unis. Stephen Paddock, 64 ans, avait également blessé près de 500 autres spectateurs lors d'un concert de musique country, avant de se donner la mort.

Chaque année, plus de 33.000 décès liés aux armes à feu sont recensés aux Etats-Unis, selon une étude publiée ce mois-ci.