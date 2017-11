Tunisie



Deux policiers tunisiens ont été poignardés mercredi devant le Parlement par un extrémiste et l'un d'eux est grièvement blessé, a annoncé à l'AFP le ministère de l'Intérieur.

"Un salafiste a attaqué au couteau deux policiers. L'un a été touché au front, l'autre au cou et (ce dernier) est en soins intensifs", a dit le porte-parole du ministère, Yasser Mesbah.

L'assaillant a été arrêté. Il "a avoué, selon les informations préliminaires, avoir adopté la pensée takfiriste (extrémiste, ndlr) il y a trois ans considérant les membres des forces de l'ordre comme des +tawaghit+ selon ses propres termes. Les tuer, croit-il, est une forme de jihad", a affirmé ce même ministère dans un communiqué.

"Tawaghit" est le pluriel de "taghout", terme signifiant "tyran" en arabe et utilisé par la mouvance extrémiste pour qualifier les policiers et les militaires.



Allemagne



La police allemande a interpellé mardi matin un Syrien de 19 ans soupçonné de préparer un attentat à l'explosif dans le pays, presque un an après l'attaque au camion-bélier contre le marché de Noël de Berlin.

L'homme, présenté comme Yémen A., a été arrêté à l'aube par des forces spéciales dans la ville de Schwerin, dans le nord-est du pays, et plusieurs appartements de cette région située au nord de Berlin ont été perquisitionnés, a annoncé le parquet antiterroriste dans un communiqué.

Le jeune homme est soupçonné d'avoir "planifié et déjà concrètement préparé un attentat à motivation islamiste en Allemagne à l'aide d'un explosif très puissant", a souligné le parquet.

"Il n'est pas encore établi si le suspect avait déjà une cible en tête ou pas", a-t-il toutefois précisé, soulignant également ne pas disposer d'éléments sur l'appartenance du suspect "à une organisation terroriste".