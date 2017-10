Nigeria



Au moins cinq personnes ont été tuées lundi dans un attentat-suicide dans le nord-est du Nigeria, épicentre des violences du groupe jihadiste Boko Haram, a indiqué un membre des milices civiles qui combat aux côtés de l'armée nigériane.

L'explosion a eu lieu à l'aube à 15 km au nord de Maiduguri, la capitale de l'Etat du Borno, a expliqué Ajiri Yala, à la tête de la CJTF (Civilian Joint Task Force) locale.

"Un kamikaze déguisé en fidèle est rentré dans la mosquée à l'heure de la prière du matin", a-t-il raconté à l'AFP par téléphone. "Il a déclenché sa ceinture explosive, tuant 5 personnes et en blessant de nombreuses autres", a-t-il ajouté.

La faction du groupe jihadiste nigérian Boko Haram dirigée par Abubakar Shekau n'a pas l'habitude de revendiquer ses attaques, mais le procédé utilisé (attentat-suicide contre des civils) est la marque du groupe.



Turquie



Le procès de 221 instigateurs présumés de la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 en Turquie a repris lundi matin près d'Ankara, dans une salle d'audience spécialement construite pour accueillir les procès géants liés au putsch manqué. Parmi les accusés, dont tous sauf 12 sont des militaires, figure le prédicateur Fethullah Gülen, installé aux Etats-Unis et considéré par les autorités turques comme le cerveau de la tentative de putsch. Jugé par contumace, il nie toute implication. Près de 250 personnes sont mortes, ainsi que 24 putschistes présumés, et des milliers de personnes ont été blessées lors des affrontements qui ont eu lieu à travers la Turquie dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016.

Les accusés, notamment poursuivis pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et appartenance à une organisation "terroriste", risquent la prison à vie.