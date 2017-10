Turquie



Les autorités turques ont procédé samedi à Ankara à l'arrestation de 49 membres présumés du groupe jihadiste Etat islamique (EI), dont certains soupçonnés de préparer un attentat lors de la fête nationale turque célébrée dimanche, a rapporté l'agence d'Etat Anadolu.

Au total, des mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de 55 membres présumés de l'EI de nationalité étrangère, explique Anadolu, qui ne donne pas plus de détails sur leur nationalité.

L'agence de presse affirme que certaines des 49 personnes arrêtées dans la matinée à Ankara préparaient un attentat à l'occasion de la fête nationale turque dimanche.

Par ailleurs, quatre personnes, également soupçonnées de préparer un attentat au nom de l'EI, ont été arrêtées à Istanbul dans l'après-midi sur le parking d'un centre commercial de la rive européenne de la ville, toujours selon Anadolu.



Syrie



De violents combats ayant opposé l'armée syrienne aux jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont fait 73 morts au cours des dernières 24 heures à Deir Ezzor, ville de l'est de la Syrie, a rapporté dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les forces du régime contrôlent l'immense majorité de la capitale provinciale de Deir Ezzor, mais environ 8% de la cité reste aux mains de l'EI, soit une poignée de quartiers, selon l'OSDH.

Selon cette ONG, les combats ont fait samedi 50 morts parmi les jihadistes et 23 morts parmi les forces du régime et ses alliés.

D'après le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, les forces gouvernementales ont repris à l'EI deux nouveaux quartiers ainsi que le stade municipal.

La province de Deir Ezzor, riche en pétrole et frontalière de l'Irak, est actuellement le théâtre de deux offensives distinctes visant à reprendre à l'EI les territoires sous son contrôle.