Egypte



Les forces de sécurité égyptiennes ont tué 12 islamistes armés au cours d'affrontements dans le désert de l'ouest du pays, rapporte vendredi l'agence de presse égyptienne Mena.

"Les forces de sécurité ont porté un coup sévère aux éléments terroristes, en représailles au sang versé par ceux qui ont péri la semaine dernière dans l'oasis", déclarait-on de source haut placée dans les services de sécurité, citée par Mena.

Elle faisait allusion à une opération contre un repaire d'islamistes armés au cours de laquelle au moins 52 policiers et conscrits égyptiens ont été tués dans une oasis du désert libyque voici une semaine. () Ces combats-là ont eu lieu dans une oasis du gouvernorat de Guizeh, à 135 km de l'agglomération du Caire.

L'opération de vendredi, elle, a eu lieu dans le gouvernorat de la Nouvelle vallée, plus au sud, qui jouxte la Libye.



Tchad



Trois Casques bleus de la mission de l'Onu au Mali ont été tués et deux autres blessés jeudi par un engin explosif dans le nord du Mali, annonce la Minusma.

Un véhicule de la mission qui escortait un convoi logistique a heurté une mine ou un engin explosif improvisé vers 14h30 (GMT) sur l’axe Tessalit-Aguelhok, a déclaré la Minusma dans un communiqué.

Sur l'antenne de RFI, le porte-parole de la Minusma Olivier Salgado a déclaré que les victimes étaient de nationalité tchadienne.

"Je condamne avec la dernière énergie de tels actes abjects, ayant pour seul but de déstabiliser le pays et de porter atteinte au processus de paix en cours au Mali", a déclaré le chef de la mission par intérim, Koen Davidse.

Les forces nationales et internationales sont régulièrement prises pour cibles au Mali par les groupes djihadistes armés.