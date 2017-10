Syrie



Le groupe Etat islamique (EI) a "exécuté au moins 116 civils" dans une ville du centre de la Syrie, avant d'en être chassé samedi par les troupes de Damas, a rapporté lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

"Durant les 20 jours où il a contrôlé al-Qaryatayne, l'EI a exécuté au moins 116 civils en représailles, après les avoir accusés de collaboration avec les troupes du régime" de Bachar al-Assad, a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de cette ONG qui dispose d'un vaste réseau de correspondants en Syrie.

"Après la reprise de cette ville située dans la province de Homs, les habitants ont trouvé des cadavres dans les rues, les maisons et dans d'autres endroits", a précisé M. Abdel Rahmane.

"Certains ont été tués à l'arme blanche, d'autres par balle", a-t-il ajouté.



Yémen



Quatre soldats yéménites et cinq kamikazes ont été tués lundi dans une attaque attribuée à Al-Qaïda contre une position militaire dans le sud du Yémen, selon un nouveau bilan des services de sécurité.

Les kamikazes ont lancé leur véhicule piégé contre la position de la force yéménite entraînée par les Emirats arabes unis à Moudia, dans la province sudiste d'Abyane, a indiqué une source des services de sécurité.

Quatre assaillants sont sortis du véhicule pour tenter de se faire exploser à l'intérieur de la position mais ils ont été abattus, a ajouté ce responsable.

Le conducteur et quatre soldats ont péri dans l'explosion du véhicule piégé à l'entrée de la position, selon la même source, qui avait fait état dans un premier temps de trois soldats tués.

Neuf soldats ont été également blessés par l'explosion, a poursuivi le même responsable en attribuant l'attaque à Al-Qaïda.