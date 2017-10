Colombie



Environ 1.500 personnes ont été déplacées en Colombie à la suite d'affrontements armés qui ont éclaté à l'issue d'une manifestation de cultivateurs de coca, base de la cocaïne, qui avait fait six morts dans une région frontalière de l'Equateur, a indiqué samedi l'ONU.

"Depuis le 6 octobre, il y a des affrontements entre des groupes armés non identifiés près de la municipalité de Tumaco (...) qui se disputent le contrôle du territoire", selon un communiqué du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).

Ces affrontements armés "ont entraîné le déplacement d'au moins 1.500 personnes (258 familles) afro-colombiennes", a précisé la même source.

Selon Ocha et des sources gouvernementales, ces affrontements ont eu lieu au lendemain d'événements survenus le 5 octobre dans la région rurale de Tumaco, dans le département de Nariño.



Philippines



Plus d'un millier de personnes ont péri à Marawi depuis que des jihadistes ont pris le contrôle de quartiers entiers de cette ville du sud des Philippines, a annoncé dimanche l'armée, promettant à nouveau une fin rapide des combats.

Dimanche, des chasseurs FA-50 continuaient de survoler la plus grande agglomération musulmane de l'archipel à majorité catholique, qui a été presque entièrement vidée de ses habitants, tandis que des militaires continuaient de se battre pour reprendre le contrôle de chacun de ses bâtiments.

L'armée s'était récemment fixé ce dimanche comme date butoir pour déloger définitivement les insurgés qui se réclament du groupe Etat islamique. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est contrainte de repousser l'échéance, face à des combattants particulièrement déterminés qui ont piégé de nombreuses habitations.