Bruxelles



Une quinzaine de personnes ont été intoxiquées vendredi par des émanations de produits chimiques dans un bâtiment de l'Union européenne à Bruxelles hébergeant les réunions officielles, a-t-on appris auprès des pompiers de la capitale belge.

Cinq d'entre elles ont dû être transportées à l'hôpital, a précisé à l'AFP Pierre Meys, porte-parole des pompiers.

Le bâtiment "Europa", qui héberge habituellement les réunions ministérielles et des dirigeants des 28, a dû être évacué temporairement. Ses occupants ont été invités à gagner un bâtiment voisin de l'UE.

"Il y a eu un mauvais mélange de produits chimiques au niveau des cuisines. Cela a provoqué des émanations qui ont intoxiqué une quinzaine de personnes", a expliqué M. Meys, évoquant parmi les symptômes "picotements aux yeux et vomissements".



Pakistan



Les forces pakistanaises ont tiré dans les pneus de la voiture qui transportait la famille nord-américaine libérée de captivité mercredi au Pakistan et leurs ravisseurs ont pris la fuite à pied, selon des responsables pakistanais vendredi.

L'intervention a permis la libération du Canadien Joshua Boyle, de son épouse américaine Caitlan Coleman et de leurs trois jeunes enfants nés en captivité. La famille a, à présent, quitté le Pakistan, a indiqué vendredi à l'AFP une source américaine sous couvert d'anonymat.

Les insurgés "ont pris la fuite à pied", a déclaré à l'AFP le major général Asif Ghafoor, porte-parole de l'armée, précisant que les militaires n'avaient pas voulu tirer et prendre le risque de blesser les otages, qui ont été retrouvés dans la voiture.

L'opération s'est déroulée à quelques kilomètres à l'intérieur du territoire pakistanais, près de la frontière afghane, a-t-il dit. "Lorsque les insurgés ont refusé de s’arrêter, (les soldats) ont tiré dans les pneus", selon lui.