Immigration



Une filière d'immigration clandestine indienne à destination de l'Europe, principalement l'Allemagne, a été démantelée mardi lors d'une opération conjointe des polices française et allemande, a-t-on appris mercredi de source proche de l'enquête.

Six personnes de nationalité indienne, présentées comme des organisateurs, ont été interpellées en région parisienne. Parallèlement, huit familles d'immigrants illégaux ont été arrêtées en Allemagne au cours de cette opération menée par les polices française et allemande, avec le renfort d'Europol.

Selon l'Office français pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (Ocriest), la filière reposait sur "l'obtention indue de visas touristiques", grâce à la création de faux comptes bancaires gonflant artificiellement le patrimoine des candidats au départ: vrais immigrants clandestins mais faux touristes.



Incendies



Les incendies qui font rage dans la région viticole du nord de la Californie ont fait 17 morts et 155 disparus, selon le dernier bilan communiqué mardi par les pompiers.

Mille cinq cents logements ont été détruits par les 17 foyers majeurs dénombrés. Attisés par des vents violents et un air sec, ils ont parcouru 115.000 hectares. L'état d'urgence a été décrété dans sept comtés, dont ceux de Sonoma et Napa.

Onze des 17 décès sont survenus dans le premier et les 155 disparus sont tous des habitants de ce secteur, ont annoncé les services du shérif local. Quarante-cinq personnes dont on était sans nouvelles ont en revanche été localisées, ont-ils précisé, ajoutant que les autres disparitions étaient peut-être liées à la confusion due aux évacuations.

Dans le comté de Napa, un centenaire et son épouse de 98 ans figurent parmi les victimes décédées.