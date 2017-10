Séisme



Un séisme de magnitude 6,3 a frappé le nord du Chili mardi matin, a annoncé l'institut géologique américain (USGS).

La secousse a été enregistrée à 70 km à l'est de la ville côtière d'Arica, proche de la frontière péruvienne, à une profondeur de 82 km, a précisé l'USGS, sans faire état de victime ou de dégâts dans un premier temps.

Le Chili est un des pays les plus touchés par les tremblements de terre. Il a ainsi enregistré ces sept dernières années trois séismes d'une magnitude supérieure à huit.

Selon l'institut géologique américain, le tremblement de terre de Valdivia (sud du Chili) en 1960 fut le séisme le plus important jamais enregistré, d'une magnitude de 9,5.

Les côtes du Chili longent des lignes de faille qui entourent le bassin du Pacifique et qui sont à l'origine de fréquents séismes et éruptions volcaniques.



Torture



L'organisation de défense des droits de l'Homme Human Rights Watch (HRW) a accusé l'armée rwandaise de recourir à la torture pour extorquer des aveux à des suspects détenus illégalement, dans un rapport publié mardi.

HRW affirme avoir documenté 104 cas de personnes détenues illégalement et, pour une majorité d'entre elles, victimes d'actes de torture - bastonnades, décharges électriques, simulacres d'exécution -, dans les centres de détention de l'armée rwandaise entre 2010 et 2016, selon le rapport de 102 pages intitulé "Nous t'obligerons à avouer: torture et détention militaire illégale au Rwanda".

"Des recherches menées au cours d'un certain nombre d'années démontrent que les responsables militaires au Rwanda peuvent recourir à la torture selon leur bon vouloir", a déclaré Ida Sawyer, directrice pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch.