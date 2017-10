Turquie



Au moins quatre soldats ont été tués et quatre blessés mercredi dans une attaque à la bombe dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie, ont indiqué les autorités locales, attribuant l'attaque aux séparatistes kurdes.

Quatre soldats sont morts et autant ont été blessés lors de l'explosion d'une bombe artisanale déclenchée au passage d'un véhicule militaire à Yüksekova (sud-est), a déclaré dans un communiqué le gouvernorat de la province de Hakkari.

Dans son communiqué, le gouvernorat attribue l'attaque à "des membres de l'organisation séparatiste terroriste", une expression désignant les séparatistes kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le sud-est de la Turquie est en proie à des affrontements quasi-quotidiens depuis la reprise du combat entre le PKK et les autorités turques après la rupture à l'été 2015 d'un fragile cessez-le-feu visant à mettre fin à un conflit qui a fait plus de 40.000 morts depuis 1984.



Cuba



L'affaire des mystérieuses "attaques" contre la santé des diplomates américains à La Havane a viré mardi à la crise diplomatique, avec l'expulsion de quinze employés de l'ambassade de Cuba à Washington, dénoncée par le gouvernement cubain.

"Nous maintenons nos relations diplomatiques avec La Havane", a assuré le secrétaire d'Etat Rex Tillerson. Mais les "expulsions" ont été décidées "en raison de l'incapacité de Cuba à prendre les mesures appropriées pour protéger nos diplomates" et aussi pour "assurer l'équité" dans la présence diplomatique des deux pays, a-t-il justifié dans un communiqué.

Les diplomates expulsés, dont les autorités américaines ont fourni la liste nominative à l'ambassade de Cuba à Washington, ont sept jours pour quitter le pays, bien qu'aucun d'entre eux ne soit déclaré persona non grata, a précisé à la presse un haut responsable du département d'Etat américain.