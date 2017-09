Birmanie



Le Bangladesh a ordonné mercredi à ses forces armées de s'impliquer dans la distribution d'aide humanitaire et la construction d'abris pour les réfugiés rohingyas, a indiqué un responsable du gouvernement.

L'armée bangladaise va être immédiatement déployée dans la région de Cox's Bazar, a annoncé à l'AFP Obadiul Quader, influent ministre du gouvernement de Sheikh Hasina et deuxième plus haut responsable du parti au pouvoir l'Awami League. Plus de 420.000 Rohingyas y ont trouvé refuge pour fuir les violences en Birmanie voisine.

"En l'état actuel, la présence de l'armée est requise pour assurer l'ordre", a-t-il déclaré alors que l'afflux de réfugiés déborde autorités locales et organisations internationales dans la pointe sud-est du pays, où les camps ont depuis longtemps dépassé leurs capacités d'accueil.



Grande Bretagne



La police britannique a annoncé mercredi avoir arrêté deux nouveaux suspects au Pays de Galles dans l'enquête sur l'attentat à la bombe commis vendredi dernier à la station de métro de Parsons Green à Londres.

A ce jour, les enquêteurs détiennent cinq hommes en garde à vue.

En plus de ces deux nouveaux suspects, un homme de 25 ans a été arrêté mardi soir également au Pays de Galles, à Newport. Deux autres hommes ont été arrêtés au cours du week-end, le premier, âgé de 18 ans, dans la zone portuaire de Douvres, le second, âgé de 21 ans, à Hounslow, dans la banlieue ouest de Londres.

La police n'a pas divulgué leur identité.

L'attentat commis à l'aide d'une bombe artisanale qui n'a apparemment pas explosé mais a déclenché un incendie dans un train de banlieue a fait 30 blessés.