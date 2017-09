Amnesty



La répression envers les acteurs de la société civile a augmenté au Tchad ces dernières années, dénonce dans un rapport publié jeudi l'ONG Amnesty international, qui appelle les autorités à modifier ces pratiques.

"Les défenseurs des droits humains, les membres de mouvements citoyens, les syndicalistes et les journalistes qui critiquent le régime sont de plus en plus menacés", s'inquiète dans son communiqué de presse l'ONG de défense des droits de l'Homme, qui demande aux autorités de "modifier les lois restrictives" et de libérer les "prisonniers d'opinion".

Amnesty dénonce l'arrestation et la détention de membres de la société civile, l'interdiction croissante des manifestations et les restrictions de la liberté d'expression. Elle dénombre 65 associations interdites de manifester en deux ans et plus de 10 sites internet bloqués en 2016.



Menaces



Un organe de propagande nord-coréen a appelé jeudi à "couler" le Japon et à réduire les Etats-Unis "en cendres" pour avoir voté l'alourdissement des sanctions au Conseil de sécurité des Nations unies après le sixième essai nucléaire de Pyongyang.

Le Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique, qui est également chargé des relations extérieures, réclame en outre le démantèlement du Conseil de sécurité, qu'il qualifie d'"outil du mal" formé d'"Etats corrompus" aux ordres de Washington.

"Les quatre îles de l'archipel (japonais) doivent être coulées à l'aide d'une bombe nucléaire (...) L'existence du Japon n'est plus nécessaire à nos côtés", dit-il dans un communiqué repris par l'agence de presse officielle KCNA.

"Réduisons le territoire américain en cendres et plongeons-le dans les ténèbres. Manifestons notre colère en mobilisant toutes les capacités de représailles que nous avons mises au point jusqu'ici", ajoute le comité.