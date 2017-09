Floride



Le bilan s'est alourdi mardi en Floride après le passage dévastateur de l'ouragan Irma, qui a fait 12 morts dans cet Etat américain et ravagé plusieurs îles des Caraïbes.

Bâtiments effondrés, mobile homes écrasés et des tonnes de débris à perte de vue: Irma a laissé derrière lui des dégâts considérables dans l'archipel des Keys, avec 85% des habitations totalement ou partiellement détruites. C'est là qu'il avait frappé une première fois le territoire de la Floride dimanche matin, avec des vents soufflant à plus de 215 km/h.

Alors la plupart des habitants rentraient constater les dégâts mardi, le porte-parole des services d'urgence de la Floride (Florida Division of Emergency Management), Alberto Moscoso, a annoncé dans la soirée un nouveau bilan de 12 morts, sans préciser les causes de leurs décès.



Roumanie



Plus de 150 migrants ont été secourus dans la nuit de mardi à mercredi en mer Noire, au large de la côte roumaine, alors que leur bateau était en détresse, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Depuis la mi-août, il s'agit du cinquième bateau transportant des migrants intercepté par les autorités roumaines, confrontées à une accélération des passages via la mer Noire en provenance de Turquie.

L'embarcation, observée à 35 milles marins du littoral roumain, a été remorquée jusqu'au port de Midia (est) par un navire de la police des frontières.

"Au total 153 personnes, dont 53 enfants et 51 femmes, étaient à bord", a déclaré l'adjoint de la Garde côtière de Constanta (est) Cristian Cicu à l'issue de cette difficile opération de sauvetage.

"La mer était très agitée, avec des vagues de deux à trois mètres de haut. Ces personnes étaient dans une situation très dangereuse, courant le risque de se noyer ou de voir l'embarcation couler", a-t-il ajouté.