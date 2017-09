France



Un troisième suspect a été arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi dans le cadre de l'enquête ouverte après la découverte, dans un appartement de Villejuif (Val-de-Marne), de produits entrant dans la composition d'explosifs, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information de LCI.

Cet homme, né en 1980, a été placé en garde à vue, précise-t-on.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les suspects étaient en train de fabriquer du TATP, un explosif instable utilisé lors de plusieurs attentats commis ces dernières années en Europe.

Deux personnes, âgées de 36 et 47 ans, avaient été arrêtées et placées en garde à vue mercredi.

Les policiers ont été alertés par un plombier qui a vu par la fenêtre de l'appartement des produits chimiques et des outils, a-t-on appris de source proche du dossier.



Corée du Nord



La chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini, prépare de nouvelles sanctions en réponse au dernier essai nucléaire de la Corée du Nord, qui viendront compléter les sanctions envisagées à l'ONU, a-t-elle annoncé jeudi à Tallinn. "Aujourd'hui, je proposerai aux ministres de travailler dans les jours qui viennent à augmenter les sanctions autonomes de l'UE", a-t-elle déclaré en arrivant à une réunion avec les ministres de la Défense, puis des Affaires étrangères de l'UE, en Estonie.

Mme Mogherini a estimé qu'il fallait "renforcer la pression économique sur la Corée du Nord, en soutenant une nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU et en adoptant des mesures économiques plus dures", y compris par des sanctions propres à l'Union européenne.

"Notre ligne européenne est très claire à ce propos: davantage de pression économique, plus de pression diplomatique et unité avec nos partenaires régionaux et internationaux", a-t-elle expliqué.