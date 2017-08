Syrie



De violents combats dans la province syrienne de Raqa ont coûté la vie à 64 combattants du régime et du groupe Etat islamique en 24 heures, a rapporté mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Ces affrontements ont lieu alors que l'armée syrienne cherche à progresser dans la province de Raqa (nord) pour arriver à celle voisine de Deir Ezzor (est), dernière province aux mains de l'EI en Syrie.

Les combats ont fait depuis mardi matin 38 morts du côté des jihadistes et 26 du côté des troupes du régime, d'après l'OSDH qui dispose d'un large réseau de sources à travers la Syrie.

Cela porte à 145 le bilan de morts des deux bords en six jours dans des combats qui se déroulent dans des villages au bord de l'Euphrate dans l'est de la province de Raqa, non loin de la province de Deir Ezzor.



Yémen



Des avions de combat ont attaqué mercredi au Yémen un point de contrôle à la périphérie de la capitale Sanaa, tuant cinq personnes dans un taxi et deux militaires affectés à la surveillance du site, rapportent des témoins.

L'attaque, dans le quartier de Masajed à une dizaine de km à l'ouest de Sanaa, a provoqué l'incendie d'une station-service située à proximité, compliquant le travail des secours.

La coalition sous commandement saoudien qui combat au Yémen depuis mars 2015, en soutien au gouvernement reconnu par la communauté internationale, a effectué des milliers de frappes aériennes contre la rébellion houthie et les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh qui contrôlent Sanaa et la majeure partie du nord du Yémen.

La guerre a fait au moins 10.000 morts et des centaines de milliers de déplacés.