Chine



Au moins deux personnes sont mortes et 25 sont portées disparues après un glissement de terrain qui a frappé lundi le sud-ouest de la Chine, a annoncé un média d'Etat.

L'éboulement a frappé 34 maisons de la localité de Bijie, dans la province du Guizhou, a indiqué l'agence Chine nouvelle, citant les autorités locales. Les sauveteurs ont extrait six personnes des décombres, dont deux sont décédées, selon la même source.

La catastrophe a eu lieu lundi à 10H40 heure locale (02H40 GMT), a précisé Chine nouvelle, soulignant que des opérations de secours sont en cours.

Une vidéo publiée sur le compte Twitter du Quotidien du peuple, un journal officiel, montre l'écroulement spectaculaire d'un pan de colline et un nuage de poussière s'élevant dans le ciel sous les cris horrifiés de badauds.

Les glissements de terrain surviennent régulièrement dans les zones rurales et montagneuses de Chine, en particulier durant les fortes pluies.



Yémen



Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé dimanche lors d'une visite au Koweït les parties en conflit au Yémen à faciliter l'arrivée de l'aide dans ce pays secoué par ula guene.

"Nous faisons notre possible pour créer les conditions permettant de dépasser l'impasse actuelle", a déclaré M. Guterres après des entretiens avec les responsables koweïtiens.

Depuis 2014, les rebelles chiites houthis, alliés à l'ancien président Ali Abdallah Saleh et les forces progouvernement, soutenues par une coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite, sont en guerre pour le contrôle de ce pays pauvre de la péninsule arabique.

M. Guterres a indiqué que l'ONU tentait d'obtenir la réouverture de l'aéroport de Sanaa, la capitale contrôlée par les rebelles, et un meilleur accès au port de Hodeida (ouest) pour faciliter l'arrivée de l'aide humanitaire.