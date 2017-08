Suisse



Huit personnes, dont des Allemands, des Autrichiens et des Suisses, sont portées disparues dans la région alpine de l'est de la Suisse, après un glissement de terrain qui a provoqué mercredi une coulée de boue, a annoncé jeudi la police.

"Dans la région de Val Bondasca, huit personnes qui étaient sur place au moment de l'éboulement n'ont pas pu être retrouvées" pour le moment, a indiqué la police cantonale des Grisons dans un communiqué.

Dans un premier temps, la police avait indiqué que l'accident n'avait pas fait de blessé.

Le glissement de terrain s'est produit mercredi à 09H30 (07H30 GMT). Une masse rocheuse est tombée du Piz Cengalo dans une vallée derrière le petit village de Bondo, dans le canton des Grisons. La coulée de boue s'est alors étendue jusqu'aux portes de la localité.

La police a procédé à l'évacuation du village au cas où d'autres glissements de terrain ou coulées de boue se produiraient. Au total, une centaine de personnes ont été évacuées.



France



Un homme d'une quarantaine d'années soupçonné d'avoir provoqué 17 incendies entre les 10 et 20 août 2017 dans les Bouches-du-Rhône (sud-est de la France) a été inculpé et écroué mercredi soir, a-t-on appris jeudi auprès de la police.

Cet homme, résidant près de Marseille, a été interpellé et placé en garde à vue lundi, a-t-on appris de même source.

Présenté à un juge mercredi après-midi, il a été inculpé pour incendies volontaires et écroué à Marseille.

Dimanche, six départs de feu ont eu lieu dans des communes proches de cette ville. Rapidement combattus et éteints par les pompiers, ces feux n'ont brûlé que quelques hectares.

"Il reconnaît sa responsabilité dans certains incendies", précise-t-on de même source. "Une enquête a permis de lui imputer 17 incendies entre le 10 et le 20 août".

Cette interpellation a eu lieu suite à des témoignages recueillis au sujet du comportement suspect d'un individu et de son véhicule dans la soirée de dimanche.