Etats-Unis



Quarante-deux personnes ont été blessées dans une collision ferroviaire tôt mardi à Philadelphie, dans l'est des Etats-Unis, ont annoncé les autorités locales.

Une collision est intervenue vers 00H15 (04H15 GMT) entre un train à grande vitesse et un autre train, vide, stationné en gare au Terminal de la 69e rue, a expliqué à l'AFP Heather Redfern, une porte-parole des chemins de fer régionaux (Southeastern Pennsylvania Transportation Authority).

"Toutes les personnes, au nombre de 42, qui se trouvaient à bord du train en circulation ont été blessées, aucun ne semble avoir subi de blessures mettant leur vie en danger", a-t-elle ajouté. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête, a-t-elle précisé.



Report



Le prochain round de négociations de paix sur la Syrie prévu initialement fin août à Astana, a été reporté à la mi-septembre, a annoncé mardi le ministère kazakh des Affaires étrangères.

La date exacte de ces pourparlers sera fixée lors d'une réunion en août entre experts russes, turcs et iraniens, parrains des négociations, a précisé la diplomatie kazakh sur sa page Facebook, ajoutant qu'on pouvait "provisoirement" parler de la mi-septembre.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait déclaré aux journalistes lundi à Moscou qu'une réunion au niveau des experts se tiendrait "vers la fin du mois ou tout début septembre".

Durant la dernière session de pourparlers dans la capitale kazakh, les parrains des négociations avaient tenté de parvenir à un accord sur la mise en place de zones de "désescalade" donnant lieu à un cessez-le-feu durable en Syrie.

L'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, avait, pour sa part, indiqué la semaine dernière qu'il espérait lancer en octobre des pourparlers de paix "réels et substantiels" entre le régime et l'opposition à Genève.