Sierra Leone



Plus de 400 personnes ont trouvé la mort dans les inondations catastrophiques qui ont frappé lundi la Sierra Leone et 600 personnes sont toujours portées disparues, a déclaré vendredi un haut responsable de la Croix-Rouge.

Les habitants de Freetown - capitale surpeuplée de quelque 1,2 million de personnes d'un des pays les plus pauvres au monde - ont été surpris dans leur sommeil dans la nuit de dimanche à lundi quand, après trois jours de pluies torrentielles, des torrents de boue ont envahi les rues et que des pans de collines se sont effondrés sur les habitations.

"Aujourd'hui, nous dénombrons plus de 400 morts", a déclaré le secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Elhadj As Sy, devant des journalistes à Genève.



Vietnam



Six Vietnamiens, dont trois enfants, ont été tués vendredi dans l'explosion d'une bombe américaine datant de la guerre du Vietnam qu'ils avaient tenté de démonter.

Les victimes sont des villageois de la province de Khanh Hoa, dans le centre du Vietnam, qui venaient de découvrir sur leurs terres cette bombe, restée active plus de quarante ans après la guerre du Vietnam.

La police s'est refusée à tout commentaire sur l'accident, qui a également fait deux blessés parmi les villageois et détruit une maison dans ce village de Ta Luong.

Depuis la fin de la guerre du Vietnam en 1975, plus de 42.000 personnes ont été tuées, et plus de 62.000 blessées, au Vietnam dans l'explosion de bombes américaines non explosées et autres munitions, selon les chiffres du gouvernement vietnamien.