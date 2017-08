Pays-Bas



Un homme a été arrêté jeudi après avoir retenu une femme en otage dans un bâtiment de la radio-télévision publique néerlandaise à Hilversum, près d'Amsterdam, dans le centre des Pays-Bas, a annoncé l'agence de presse néerlandaise ANP.

L'homme a été interpellé et la femme libérée saine et sauve, a précisé l'ANP. La prise d'otage a duré une heure et demie environ.

La porte-parole de la police du centre des Pays-Bas, Helen de Heer, avait auparavant indiqué que les deux personnes avaient eu "un conflit à l'extérieur du bâtiment". "L'homme a menacé la femme et les deux sont ensuite entrés dans l'immeuble", avait-elle ajouté.

La police a dressé un périmètre autour de l'immeuble, interdisant à toute personne d'y entrer, a indiqué la porte-parole qui n'était plus joignable par la suite. Selon la radio-télévision publique NOS, l'homme était en possession d'un couteau.



Venezuela



Au moins 37 personnes ont été tuées au cours d'une mutinerie dans un centre de détention préventive de l'Etat d'Amazonas, dans le sud du Venezuela, ont annoncé mercredi les autorités. Le Parquet général a annoncé qu'il avait désigné deux procureurs pour "enquêter sur la mort de 37 personnes au cours de la prise de contrôle du Centre de détention judiciaire de l'Amazonas" à Puerto Ayacucho, une ville de 40.000 habitants proche de la frontière avec le Brésil et la Colombie. Il a aussi indiqué que 14 fonctionnaires avaient été blessés au cours des violence sans pour autant spécifier si certaines des personnes décédées étaient des gardiens.

Selon deux ONG de défense des droits des détenus, Una Ventana a la Libertad et Observatorio Venezolano de Prisiones­­