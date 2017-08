Sierra Leone



Le président sierra-léonais a lancé mardi un appel à l'aide internationale après les inondations et les glissements de terrain qui ont fait plus de 300 morts et un nombre inconnu de disparus à Freetown, où les autorités ont commencé à enterrer les victimes. Trois jours de pluies torrentielles ont provoqué lundi matin le glissement de tout un pan de la colline du quartier de Regent surplombant le centre de Freetown, et des inondations dans toute la capitale, qui abrite plus d'un million d'habitants et dont les infrastructures sont notoirement insuffisantes. Le porte-parole de la Croix-Rouge, Patrick Massaquoi, a déclaré à l'AFP que le bilan officiel de 312 morts serait sans doute revu à la hausse.

La morgue centrale de Freetown a, quant à elle, évoqué le chiffre de 400 morts. Un journaliste de l'AFP a pu voir des images de l'intérieur de cette morgue montrant des corps couverts de boue et empilés sur le sol.

Selon la Croix-Rouge, au moins 600 personnes sont toujours portées disparues. Le ministre de l'Intérieur, Paolo Conteh, a lui évoqué le chiffre de milliers de disparus.



Portugal



Treize personnes ont été tuées et 49 autres blessées dans la chute d’un arbre bicentenaire survenue mardi à Madère, a indiqué le gouvernement régional de l’archipel à l’issue d’une réunion extraordinaire.

Un précédent bilan faisait état de 12 morts et d'une cinquantaine de blessés.

Les victimes de cet accident tragique assistaient à une cérémonie religieuse dans le village de Monte lorsqu’un grand arbre leur est tombé dessus, provoquant un mouvement de panique parmi des fidèles rassemblés près d'une fontaine entourée de plusieurs arbres centenaires.

Parmi les blessés, dont une douzaine dans un état grave, figurent cinq étrangers de nationalités allemande, française, hongroise et néerlandaise, ont précisé les autorités locales.