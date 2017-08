Turquie



Un présumé membre du groupe Etat islamique a été abattu par la police, dimanche soir, après avoir mortellement blessé un agent de la police, rapporte la presse locale.

Selon la même source, la police anti-terroriste d'Istanbul a arrêté le suspect, soupçonné de préparer un attentat-suicide à la bombe, lors d’une descente contre Daech dans la mégapole. Emmené au siège de la police à Istanbul, le suspect a poignardé avec un couteau le policier qui le conduisait du véhicule de police à la salle de détention, a ajouté l’agence de presse Anadolu, indiquant que le policier a succombé à ses blessures à l’hôpital. La police a ensuite tiré sur le suspect le tuant sur le coup. La police turque a annoncé l’arrestation samedi d’un total de onze présumés membres de l’Etat islamique (EI) dont un à Ankara alors qu’il planifiait des attaques potentielles dans la capitale, deux jours après l’interpellation d’un ressortissant russe, présumé membre du groupe extrémiste qui aurait planifié d’abattre par un drone un avion de combat américain dans la base d’Incirlik, utilisée par la coalition internationale de lutte contre Daech dirigée par les Américains.



Egypte



Le chef des chemins de fer égyptiens a démissionné dimanche, deux jours après la collision entre deux trains qui a fait 41 morts dans le nord de l'Egypte, a annoncé le bureau du Premier ministre. Le ministre des Transports Hicham Arafat a accepté la démission du responsable de l'Autorité des chemins de fer, Medhat Choucha, indique un communiqué du bureau du Premier ministre Chérif Ismaïl.

Le ministre des Transports "a indiqué que les investigations sont en cours pour déterminer la raison" de la catastrophe, selon le communiqué. Deux trains sont entrés en collision vendredi près d'Alexandrie, sur la ligne qui relie cette ville au Caire. Selon le dernier bilan officiel, 41 personnes ont été tuées et plus de 120 blessées. Il s'agit de l'accident ferroviaire le plus meurtrier en Egypte depuis qu'un train avait percuté en novembre 2012 un autobus qui transportait des écoliers. Cet accident avait fait 47 morts.