Chine



Au moins 36 personnes ont trouvé la mort et 13 autres ont été blessées lorsqu'un autocar a heurté un tunnel dans le nord de la Chine, ont annoncé vendredi les autorités. Des photos du drame montrent l'avant du véhicule écrasé par le choc, juste à l'entrée du tunnel, tandis que le reste du car, de couleur rouge vif, semble presque intact.

L'accident s'est produit jeudi vers 23h30 locales (15h30 GMT) sur une autoroute de la province du Shaanxi. Le car était en provenance de la grande ville de Chengdu (sud-ouest) et se dirigeait vers Luoyang (centre), selon l'Administration de la sécurité du travail.

Le véhicule transportait 49 personnes, a précisé de son côté le site d'information sina.com. Parmi les personnes décédées figurent huit femmes et deux enfants, selon la même source.



Portugal



Une baisse d'intensité des vents a permis, dans la nuit de jeudi à vendredi, de réduire les nouveaux incendies qui se sont déclarés après deux semaines d'accalmie au Portugal, mais plus de 2.000 pompiers restaient mobilisés et les autorités soulignaient des risques toujours élevés.

Environ 1.600 pompiers appuyés par 500 véhicules luttaient toujours contre 11 incendies hors de contrôle dans le centre et le nord du pays, selon le site Internet de la protection civile. 800 autres soldats du feu étaient quant à eux, également mobilisés sur 38 autres foyers qui étaient maîtrisés ou en passe de l'être.

Le plus gros foyer, situé près de la ville d'Abrantes (centre), dans la région de Santarém, était en grande partie sous contrôle jeudi soir, a déclaré à la presse la maire Maria do Ceu Albuquerque.