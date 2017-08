Londres



Un bus à impériale s'est encastré jeudi matin dans la façade d'un cuisiniste dans le sud-ouest de Londres, faisant plusieurs blessés, a annoncé la police.

"Le conducteur a été admis dans un hôpital du sud de Londres tandis que plusieurs passagers ont été pris en charge sur place par les ambulanciers", a précisé la police dans un communiqué.

En début de matinée, deux passagers restaient bloqués dans l'impériale du typique bus rouge londonien, a-t-elle précisé.

Selon la même source, l'accident s'est produit vers 06H55 (05H55 GMT) dans une rue à la circulation dense du quartier de Battersea.

Les services d'ambulance ont de leur côté indiqué avoir soigné six personnes.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montrent la façade démolie du magasin, la vitrine éclatée et les services de secours s'affairant autour du bus.



Turquie



Les autorités turques ont émis jeudi des mandats d'arrêt contre 35 personnes, dont neuf journalistes, soupçonnées de liens avec les auteurs de la tentative de putsch militaire de juillet 2016, rapporte l'agence de presse officielle Anatolie.

Les suspects, au nombre desquels figure le directeur de la rédaction du journal d'opposition Birgun, Burak Ekici, sont accusés "d'appartenance à une organisation terroriste armée".

Il leur serait notamment reproché d'avoir utilisé l'application ByLock, une messagerie cryptée dont, selon le gouvernement turc, se servent les partisans du prédicateur en exil Fethullah Gulen, qu'Ankara accuse d'être l'instigateur du coup d'Etat manqué de l'an dernier.

Environ 150 organes de presse ont été fermés et près de 160 journalistes se trouvent derrière les barreaux, selon l'Association des journalistes turcs.