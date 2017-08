Mer de Chine

Une rencontre programmée entre les ministres chinois et vietnamien des Affaires étrangères a été annulée lundi à Manille en marge du forum de l'Asean sur la sécurité régionale, dans un contexte de tensions entre les deux pays au sujet de la mer de Chine méridionale.

Contactée, l'ambassade de Chine n'a donné aucune raison pour expliquer cette annulation de la rencontre entre Wang Yi et Pham Binh Minh. Un responsable du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les deux hommes s'étaient déjà rencontrés et le ministère vietnamien n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters.

Le Vietnam a tenu à conserver dans le communiqué final des ministres des Affaires étrangères de l'Asean (Association des Nations du Sud-Est asiatique) publié dimanche des phrases mentionnant l'inquiétude du bloc régional concernant la construction d'îlots en mer de Chine méridionale ainsi que la militarisation de cette zone maritime revendiquée dans sa quasi-totalité par la Chine.



Nigeria

Au moins 31 pêcheurs ont été tués par le groupe jihadiste Boko Haram, sur les rives nigérianes du lac Tchad, a appris l'AFP lundi soir auprès de sources locales. Des combattants armés ont envahi samedi les îles sur les eaux du lac Tchad, où ils ont massacré des pêcheurs qui y travaillaient.

Les pêcheurs, issus de la région de Baga, se rendent régulièrement sur le lac pendant plusieurs jours à bord d'embarcations en bois, mais restent sous la menace de Boko Haram qui les dissuade de tout commerce et toute exploitation du lac par les populations civiles.

L'armée venait de lever les interdictions de pêcher dans le lac, permettant aux villageois, qui dépendent en grande partie de l'aide alimentaire pour leur survie, d'aller s'approvisionner eux-mêmes. Elle avait interdit tout commerce pendant deux ans, soupçonnant les pêcheurs d'utiliser ce commerce lucratif comme source de revenus pour le groupe.